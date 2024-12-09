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        Haberler Magazin Teoman, yorumu paylaştı

        Teoman, yorumu paylaştı

        Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Teoman, kendisiyle ilgili yorumu sosyal medya sayfasında yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:33
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        Teoman, verdiği bir röportajda; "Twitter (X), insanların kafayı üşüttüğü bir yer haline geldi. Çok negatif bir yer" ifadelerini kullanmıştı.

        Ünlü şarkıcının bu açıklamalarına karşılık, bir sosyal medya kullanıcısı; "Ağabey, sen de zaten pozitif olman ve insanlara enerji saçmanla tanınan birisin" yorumunu yaptı.

        Teoman, bu mesajı sosyal medya hesabından yayımlandı.

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