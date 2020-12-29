"Umarım yeni yılda her şey gönlümüzce olur"

Teoman: Umarım yeni yılda her şey gönlümüzce olur - Magazin haberleri

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Teoman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Alışveriş yapan rockçı, ardından gazetecilerle ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Teoman, "Pandemi sürecinden dolayı malum konserlerimiz de yok. Şimdilik dinleniyoruz. Umarım yeni yılda her şey gönlümüzce olur" şeklinde konuştu.