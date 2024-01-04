Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Teoman: Tatilimi sporla değerlendiriyorum

        Teoman: Tatilimi sporla değerlendiriyorum

        Rock müziğin başarılı isimlerinden biri olan Teoman, AVM'de objektiflere yansıdı. Alışverişe çıkan 56 yaşındaki sanatçı, fit görüntüsünün sırrını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRINI PAYLAŞTI

          Son olarak GQ Men Of The Year ödüllerinde görüntülenen Teoman sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Sıklıkla sahne performanslarına çıkan ünlü rock yıldızının fit görünümü dikkat çekti.

        • 2

          56 yaşındaki sanatçı fit görünümünü korumak için dikkat ettiği şeyleri açıkladı.

        • 3

          TATİLİNİ SPOR YAPARAK GEÇİRİYOR

          AVM'de objektiflere yansıyan Teoman "Yılbaşı öncesi alışverişe çıktım. 20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum. Sahne enerjisi için fit olmak şart, saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor" dedi.

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Habertürk Anasayfa