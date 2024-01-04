Teoman: Tatilimi sporla değerlendiriyorum
Rock müziğin başarılı isimlerinden biri olan Teoman, AVM'de objektiflere yansıdı. Alışverişe çıkan 56 yaşındaki sanatçı, fit görüntüsünün sırrını açıkladı
- 1
FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRINI PAYLAŞTI
Son olarak GQ Men Of The Year ödüllerinde görüntülenen Teoman sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Sıklıkla sahne performanslarına çıkan ünlü rock yıldızının fit görünümü dikkat çekti.
- 2
56 yaşındaki sanatçı fit görünümünü korumak için dikkat ettiği şeyleri açıkladı.
- 3
TATİLİNİ SPOR YAPARAK GEÇİRİYOR
AVM'de objektiflere yansıyan Teoman "Yılbaşı öncesi alışverişe çıktım. 20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum. Sahne enerjisi için fit olmak şart, saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor" dedi.
-
- 4
- 5