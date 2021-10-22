Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Koşar adımlarla yürürken görüntülenen ünlü şarkıcı, bir yandan da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

53 yaşındaki Teoman, "Arkadaşlar spora gidiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU BENİ ÇOK ETKİLEDİ"