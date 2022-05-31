Teoman, 28 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de konser verdi. Ünlü rockçının sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

Konser sırasında bir kişi sahneye ruj ve kondom bıraktı. Bu harekete şakayla karşılık veren Teoman ise önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi. Kondomu seyirciye geri atan Teoman'ın o anları sosyal medyayı salladı.

TikTok'ta paylaşılan görüntüler 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.