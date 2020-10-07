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Rock müziğin duayeni Teoman, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Teoman, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

52 yaşındaki Teoman, "Pandemi sürecinden dolayı konserlerin iptal edilmesiyle herkes gibi biz de bekliyoruz. Ne karar verilirse ona uyuyoruz. Özel olarak yaptığımız bir şey yok. Stüdyoda çalışıyorum" açıklamasını yaptı.