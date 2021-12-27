Bir Teoman klasiği

HABERTURK.COM

Teoman, 2021-2022 konserlerinin İstanbul performansı için dün gece Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesindeydi. Ünlü sanatçının konserinin biletleri günler öncesinde tükendi.

Geceye bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başlayan Teoman, "İstanbul’da Sonbahar", "Duş", "Ruhun Sarışın" "Papatya" ve "Gönülçelen" gibi hitlerinin yanı sıra kariyerinde yer etmiş coverları ile konserine devam etti.