"Harbiye Yıldızlar Geçidi"inde Teoman rüzgarı esti

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Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz akşam "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisinde müzikseverlerle buluştu. Geceyi "N'apim Tabiatım Böyle" şarkısıyla açan sanatçı, "Gönülçelen" ile bitirdi.

53 yaşındaki şarkıcı, sahnede kendi şarkılarının yanı sıra bugüne kadar yaptığı coverları da yorumladı. İki saat ara vermeden şarkı söyleyen Teoman, dinleyicilerine keyifli bir yaz gecesi yaşattı.