Harbiye'de Teoman rüzgarı

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Rock müziğin başarılı ismi Teoman, geçtiğimiz akşam bu yazın 5. konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, her konserinde olduğu gibi J. D. Salinger'in "Çavdar Tarlasında Çocuklar" kitabından bu kez 96. sayfayı okuyup, tek başına gitar çalarak "Gönülçelen" şarkısını söyledi.

Ünlü isim, kendisini dinleyemeye gelen sevenlerine ise "Çok iyiydiniz, geldiğiniz için teşekkürler." sözleriyle seslendi.