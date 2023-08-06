Teoman: Gençlik hayalimin gerçekleşmesi için yaptım

'Ben, Zargana Deus Ex Machina' adını verdiği albümden daha önce 'Nevrozumun Zindanı ve '1994 Berbat Bir Yıldı'yı yayınlayan Teoman, "Bu albümün beni sanatsal olarak çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Böylelikle bu işe başlarken kurduğum hayali tamamlamış olacağım. Şarkıların tamamı 1 Eylül'de yayında" dedi.