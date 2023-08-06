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        Haberler Müzik Teoman: Gençlik hayalimin gerçekleşmesi için yaptım

        Teoman: Gençlik hayalimin gerçekleşmesi için yaptım

        Teoman, yeni albümünü haberini 'Harbiye Açık Hava' konserinde verdi. Teoman, albümünü "Bu albümün beni sanatsal olarak çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Böylelikle bu işe başlarken kurduğum hayali tamamlamış olacağım. Şarkıların tamamı 1 Eylül'de yayında" sözleriyle yorumladı

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 10:05
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          Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen 'Harbiye Açık Hava' konserleri kapsamında sahnedeydi.

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          Teoman Harbiye performansının açılışında "İyi ki geldiniz. Bu akşam çok heyecanlıyım. Çünkü bu takımı ve ayakkabıları ilk kez giyiyorum." diyerek binlerce müzikseveri esprili bir dille selamladı.

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          İki saat sahnede kalan Teoman, bu konserde eylülde yayınlayacağı yeni albümünün haberini de sahneden verdi.

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          'Ben, Zargana Deus Ex Machina' adını verdiği albümden daha önce 'Nevrozumun Zindanı ve '1994 Berbat Bir Yıldı'yı yayınlayan Teoman, "Bu albümün beni sanatsal olarak çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Böylelikle bu işe başlarken kurduğum hayali tamamlamış olacağım. Şarkıların tamamı 1 Eylül'de yayında" dedi.

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          Teoman; Türkiye turnesi kapsamında Ağustos boyunca Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, İzmir ve Bodrum konserleri için sahnede olacak.

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