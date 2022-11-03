"Genç sanatçıları beğeniyorum"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rock müziğin sevilen ismi Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir kafede kahvaltı yapan Teoman'a arkadaşları da eşlik etti. Restoranda dostlarıyla birlikte üç saate yakın vakit geçiren Teoman, çıkışta spor giyim tarzı ile dikkat çekti. Bir hayli keyifli olan şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"BEN YARI EMEKLİYİM" Geçtiğimiz günlerde, "Emekli hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan Teoman, "Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum" dedi.

KONSERLERE ARA VERME SEBEBİNİ AÇIKLADI Teoman, ayrıca, "Konserlere ara verme sebebim; müzik tat versin diyeydi. Çok çalışınca tatsızlaşıyor. Genç olduğum zamanlarda ben de günde üç konsere çıkıyordum. Tabii ki şimdi olmuyor" açıklamasında bulundu. "GENÇ SANATÇILARI BEĞENİYORUM" Genç sanatçıları beğendiğini belirten ve giyimleri hakkında yorumda bulunan Teoman, "Bence gayet iyi giyiniyorlar. Gençler ne isterse onu giyer" şeklinde konuştu.

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM" Öte yandan Teoman, geçtiğimiz aylarda, "Her şey yolunda, çok güzel. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" demişti. "PEK BİR ŞEY YAPTIĞIM YOK" "Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok" ifadelerini kullanan Teoman, "Spor yapıyorum. Erken yatıp, erken kalkıyorum" açıklamasını yapmıştı.

"ARTIK EVLENMEM" Daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına yanıt vermişti. Ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" demişti.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor. TEOMAN: HEP ŞEYTANA UYDUM Önümüzdeki hafta müzisyen Teoman...

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