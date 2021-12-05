54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gören sanatçıya, "Bu ülkede 'Teoman karizması' denen bir şey var.", "Saçlara inanamadım.", "Şimdiki hali daha yakışıklı." şeklinde yorumlar yapıldı.