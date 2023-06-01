Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Teoman: Bu şarkılar içimi titretiyor - Magazin haberleri

Teoman: Bu şarkılar içimi titretiyor

Teoman, verdiği konserde yeni projesi 'Aşık Bir Adam'ı da duyurdu. Teoman, "Hiçbirini benim yazmadığım ama çok sevdiğim şarkılardan oluşan bir cover albüm yaptım. Bu şarkılar benim içimi titretiyor. O yüzden yorumlamak istedim" dedi

Giriş: 01.06.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Teoman: Bu şarkılar içimi titretiyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen konserlerinde ikinci kez sahneye çıktı.
'N'apim Tabiatım Böyle' adlı şarkısıyla açılış yapan Teoman, 2 Haziran'da yayınlanacak olan yeni projesi 'Aşık Bir Adam'ı da duyurdu.

"BU ŞARKILAR İÇİMİ TİTRETİYOR"

Teoman, "Hiçbirini benim yazmadığım ama çok sevdiğim şarkılardan oluşan bir cover albüm yaptım. Bu şarkılar benim içimi titretiyor. O yüzden yorumlamak istedim" diyerek, albümün açılış şarkısı Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i sahnede söyledi.

Teoman, 5 Haziran'da tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"26'ncı yılda aklıma geldi"
O artık çok ünlü: Geçmişi Elvis ile andı
O artık çok ünlü: Geçmişi Elvis ile andı
Teoman'dan yeni albüm müjdesi
Teoman'dan yeni albüm müjdesi
"Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.