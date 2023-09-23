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Konsere tek başına gitar ve mızıka ile 'Fahişe' performansıyla başlayan Teoman, "Bu başka türlü bir konser. Şimdi bunun normal Teoman konseri zannedenler, genelde verdiğim konserleri bekleyenler için şimdiden geçmiş olsun. Benim için de zor oluyor 'Koyu Antoloji'... Çok uzun sözleri olan şarkılar var, yeni şarkılar var. Bu şarkılar benim kalbimin en zift yerlerinden çıkıyor, bu konseri bilerek gelenler herhalde sizde de öyle bir yerler var ki buraya geldiniz" dedi. Teoman, bu sözleriyle dinleyicilerine gecenin uyarısını yaptı.

REKLAM Teoman, müzikseverlere sadece hit parçalarını değil, 25 senelik kariyerinde birbiriyle uyumlu şarkılarını ve son yayınladığı albümü "Ben, Zargana ve Deux Ex Machina"dan seçtiklerini de çaldı.

Teoman, gecede 'Nevrozumun Zindanı' performansında alternatif müziğin önemli isimlerinden Korhan Futacı’yı da ağırladı. Futacı, Teoman’a saksafonu ile eşlik etti. Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama