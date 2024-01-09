Tenzor International Cup'ın ikinci aşaması 11-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek

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Tenzor International Cup'ın iki etabı 11-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Yarış organizasyonundan yapılan açıklamaya göre ikinci etap mücadelesi, Bodrum Akarlar Koyu'nda gerçekleştirilecek.

Kupanın ilk etabına göre bazı yeni takımlar da bu aşamada mücadele verecek. 2023 Türkiye Turu'nun beşinci aşamasında bronz madalya kazanan ve J/70 sınıfındaki Türkiye Şampiyonası'nda da 8. sırayı elde eden Bora Olcav liderliğindeki "Cheese Sailing Team" organizasyonda yer alacak.

Tenzor International Cup'ta ilk kez yer alacak bir diğer ekip de Erman Ayvaz, Saruhan Çınay, Saffet Onur Bilgen ve Anıl Berk Baki liderliğindeki "Happyhour JR" olacak. Onur Erardağ, Doğa Arıbaş, Enes Caylak ve Arda Baykal gibi yelkencilikte uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan "Nautique Yachting Team" de kupayı kazanmayı hedefleyen bir diğer ekip.

Tenzor International Cup'ın ilk aşamasını Tenzor Team birinci olurken; Bogatyrs ikinci ve Dolce Vita da üçüncü olmuştu.