Tenzor Cup'ta zafer Team Tenzor'un

Türkiye’de de yelken tutkunları, Yelken Federasyonu’na bağlı olarak J/70 Birliği’ni oluşturmuş durumda. İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi şirketi de Türkiye J/70 Birliği ile işbirliği içinde J70’ler için beş aşamalı bir kış serisi organizasyonu planlarken, denizlerin en hızlısını belirleyecek bu yarışların ilk etabı tamamlandı.