Tenzor Cup'ta Dolce Vita rüzgarı

Gün boyunca toplamda 5 yarış düzenlendi ve tüm takımlar iyi bir dinamikle başa çıktı. Dönüş noktalarında ilginç mücadeleler yaşandı ve liderler sürekli yer değiştirdi. Günün ilk yarışını "Mushrooms (Mantarlar)" kazandı. Bogatyrs ve Dva Topora ise ikinci ve üçüncü oldu. İkinci yarışta en iyi süreyi Tenzor ekibi gösterdi, onu Hubex ve Dolce Vita izledi.