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        Haberler Spor Diğer Tenzor Cup'ta Dolce Vita rüzgarı - Diğer Haberleri

        Tenzor Cup'ta Dolce Vita rüzgarı

        Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup'ta ikinci gün tamamlandı. Bodrum'da heyecanın zirve yaptığı mücadelede; Dolce Vita, genel sıralamada pozisyonunu yükseltti ve günü ilk sırada tamamlamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 17:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:52
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        • 1

          Bodrum’dan tüm Türkiye’ye yayılan J/70 rüzgârı ikinci gününde denizdeki heyecanı zirveye taşıdı. İlk günün aksine son derece elverişli hava şartlarında başlayan yarışlarda toplam 5 tur yarış için yelken açıldı.

        • 2

          Zaman zaman artan rüzgarın şiddeti gerek yarışmacılara gerekse de yarışı takip eden basın mensuplarına heyecanlı anlar yaşattı. Bodrum Akyarlar mevkiinde gerçekleşen yarışların ilk etabına yerli ve yabancı 12 tekne katılıyor.

        • 3

          Şimşek, yoğun yağış ve geçişi engelleyen çok zayıf rüzgarla geçen ilk yarış gününden sonra, ikinci gün çok daha iyi hava şartları ve güçlü rüzgârlar sayesinde heyecan dolu geçti.

        • 4

          Gün boyunca toplamda 5 yarış düzenlendi ve tüm takımlar iyi bir dinamikle başa çıktı. Dönüş noktalarında ilginç mücadeleler yaşandı ve liderler sürekli yer değiştirdi. Günün ilk yarışını "Mushrooms (Mantarlar)" kazandı. Bogatyrs ve Dva Topora ise ikinci ve üçüncü oldu. İkinci yarışta en iyi süreyi Tenzor ekibi gösterdi, onu Hubex ve Dolce Vita izledi.

        • 5

          Dolce Vita, sonraki yarışlarda iki kez birinci olarak genel sıralamada pozisyonunu yükseltti ve günü ilk sırada tamamlamayı başardı. Bogatyrs ve Tenzor Team ise ikinci ve üçüncü oldular.

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