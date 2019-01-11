11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanyol Sivil Muhafaza Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, şikeli tenis maçlarının düzenlenmesinde suçlanan, Ermenistan'dan gelen göçmenleri içeren bir çete etkisiz hale getirildi. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. ITF Futures Challenger kategorilerinde tenisçilerden oluşan sporcuların, oyunların sonuçları konusunda çete üyeleri ile önceden anlaştıkları ve şikeci çetenin Şubat 2017'den beri faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
167 BİN EURO VE SAYISIZ BANKA HESABI ORTAYA ÇIKTI
İspanya'nın dokuz bölgesinde yapılan aramalar sonucunda banka katları, nakit para, bir adet silah, pahalı bir araba, mücevherler ve 167 bin Euro bulunduğu açıklandı. 42 banka hesabı dondurulurken, şüphelilerin yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı silah bulundurma ve kişisel bilgilerin yanlış kullanımı ile suçlandığı bildirdi.
Tenisteki bu şike çetesine operasyonun Ekim ayında yapıldığı ancak Sivil Muhafaza Kurumu, operasyonu yeni açıkladığı ortaya çıktı.
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