Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."