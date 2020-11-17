Tenis: ATP Finalleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 6 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.

1 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.