Dünya oyun devi Türkiye’ye müdür atadı

Dünyanın lider oyun geliştirme, yayınlama ve operasyon platformu şirketi Tencent Games, hızlı büyümesi ile dikkat çeken Türkiye oyun pazarında yerel yönetimini güçlendirmek için 1 Haziran tarihi itibariyle ülke müdürü atadı. PUBG Mobile’ın Kıdemli Danışmanı olarak görev alan Aras Şenyüz, Tencent Games’in Türkiye Ülke Müdürü oldu. Aras Şenyüz, yeni görevinde doğrudan Tencent EMEA yönetimine raporlama yapacak.
Aras Şenyüz’ün sorumlulukları arasında pazarın ihtiyaçları ve yerel oyuncuların önceliklerini göz önüne alarak, ülkedeki oyun ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak işbirlikleri kurmak da yer alacak.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu atama ile Tencent Games’in yerel kültüre ve oyuncuların tercihlerine göre özel hazırlanmış oyun deneyimleriyle Türkiye pazarını büyütmeyi hedeflediğini ifade edildi.
Tencent Games’in Türkiye Ülke Müdürü olan Aras Şenyüz de konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Kültürümüze önem vererek, Türkiye oyun endüstrisinde çok daha fazlasını başaracağız. PUBG Mobile ile son üç yılda Türkiye’nin en popüler mobile oyunu olmayı başardık. Şimdi daha fazla oyuncuya erişeceğimiz ve Türkiye’ye yeni oyunlar getirmeyi hedeflediğimiz yeni bir döneme giriyoruz.”
Türkiye’de 2018 yılında oyunculara sunulan PUBG Mobile, Türk oyunculara yönelik çalışmalar yapmak için 2019 yılında yerel PUBG Mobile operasyon ekibini kurmuştu. 2020 yılında ise PUBG Mobile, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı temalı oyun içi, oyun dışı ve topluluk etkinliklerinin de bulunduğu entegre kampanyalar hayata geçirmişti.
Yıllık 13.9 milyar dolarlık oyun geliri ile küresel pazarda Sony’nin ardından ikinci sırada yer alan Tencent Games, dünya genelinde 200’den fazla pazarda, 140’ı aşkın kendi geliştirdiği oyunla, oyun geliştirme, yayınlama ve operasyonları alanında faaliyet gösteriyor.
Çin merkezli teknoloji devi Tencent Holding çatısı altında bulunan Tencent Games’in popüler oyunları arasında Honor of Kings, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve League of Legends gibi oyunlar bulunuyor.
Oyun dünyasının Riot Games, Supercell ve Epic Games gibi önde gelen şirketlerinin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Tencent Games’in ABD’li Activision Blizzard, Güney Koreli Krafton ve Fransız video oyun şirketi Ubisoft’ta da hissesi bulunuyor.
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