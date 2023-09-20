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        Haberler Yaşam Temsili Nasrettin Hoca Beyşehir Gölü'ne maya çaldı

        Temsili Nasrettin Hoca Beyşehir Gölü'ne maya çaldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yakın gelecekte kuruyarak yok olmasından endişe edilen Beyşehir Gölü'ne temsili Nasreddin Hoca maya çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:46
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        Temsili Nasrettin Hoca göle maya çaldı
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        Beyşehir Kadın ve Dayanışma Derneği tarafından Köprübaşı mevkisindeki göl kenarında düzenlenen etkinlikte, Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, temsili olarak Nasrettin Hoca kıyafeti giydi, göle maya çalarak kuraklığa dikkati çekti.

        Temsili Nasreddin Hoca, burada göle maya çalmadan önce yaptığı açıklamada, "Akşehir'den Beyşehir Gölü’nü ziyarete geldim ama gördüm ki göl kurumuş, göl diye bir şey kalmamış. İnşallah su çalacağız göle. Tutarsa kurumayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği'nin basın açıklamasını okuyan dernek üyesi Avukat Özen Kalaycı, şunları kaydetti:

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        "Göl ayağında bulunan regülatörden yasal kotun altında hala su akışının devam etmesi, gölün doğal sisteminin bozulmasına neden olduğundan gölümüz kuruma tehdidiyle karşı karşıyadır. Hali hazırda göl tabanı balçık ve çamurla dolduğu için gölde tutulan su miktarı da bu akışı karşılayacak yeterlilikte değildir. Beyşehir Gölü'nün kuruması halinde bunun hem yakın coğrafyasındaki sulak alanlar ve tarımsal sahalar hem de ülkemiz açısından son derece olumsuz etkileri de olacaktır.

        Beyşehir Gölü Türkiye'de hem milli park olması hem de tescilli kültür varlıklarını üzerinde barındırması gibi özelliklerinin yanı sıra çok önemli bir sulak alandır. Burası göçmen kuşların durakladığı, mola verdiği önemli alanlardan biridir. Bu nedenle Beyşehir Gölü'nün kuruması orta vadede ülkemizin ekolojik dengesini de son derece olumsuz etkileyecektir.

        Beyşehir Gölü kurursa sadece Beyşehir'in etrafındaki yerleşimler zarar görmez. Beyşehir Gölü kurursa Çumra Ovası, Suğla Havzası, Konya Ovası kurur. Onun için bu havza, bu coğrafya sadece Beyşehirlilerin derdi değildir. Bu durum aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın sorunudur. Beyşehir Gölü'ne bütün ülke sahip çıkmalıdır. Aksi takdirde bir süre sonra Beyşehir Gölü haritadan silinecektir. Beyşehir Gölü'nde yasal kotun altında su alımı derhal durdurulmalı ve daha sonrasında Beyşehir Gölü tabanında bulunan balçık ve çamurlar bütünüyle temizlenmelidir."

        Konuşmanın ardından Beyşehir'de müzik öğretmeni olarak görev yapan Tayfun Korkmaz'ın Beyşehir Gölü için bestelediği şarkı dinlendi.

        Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık, ellerinde "Beyşehir Gölü'ne sahip çık", "Suyuna sahip çık, geleceğini koru", "Beyşehir Gölü kupkuru", "Göl olmazsa çöl olur", "Göl hayattır, hayatını karartma", "Göl kenarında geçti bizim çocukluğumuz Beyşehir Gölü'dür bizim umudumuz" yazılı pankartlar taşıdı.

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        #Temsili Nasrettin Hoca
        #Beyşehir Gölü
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