Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Osijek'e konuk olacak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert karşılaşma öncesi, "Biliyorsunuz ki çok çok tarihi öneme sahip bir maça çıkacağız. İlk sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız" diye konuştu.