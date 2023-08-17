Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde Osijek'e konuk olacak
Temsilcimiz Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak
- 1
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
- 2
ADANA DEMİRSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.
3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
- 3
MUHTEMEL 11'LER
Osijek: Malenica, Mkrtchyan, Barisic, Drambayev, Nejasmic, Jugovic, Caktas, Grzan, Brlek, Pusic, Mierez
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Dorukhan, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, C. Ndiaye
-
- 4
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert karşılaşma öncesi, "Biliyorsunuz ki çok çok tarihi öneme sahip bir maça çıkacağız. İlk sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız" diye konuştu.