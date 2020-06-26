AA

Demokrat vekillerce oylamaya sunulan "George Floyd için Adalet ve Polislik Yasası" adlı tasarı, 181'e karşı 236 "Evet" oyu alarak Temsilciler Meclisinden geçti.

Cumhuriyetçi Parti üyelerinin karşı çıktığı tasarıya, 3 Cumhuriyetçi vekilin destek vermesi dikkati çekerken tasarıda ülke genelinde polis teşkilatının yeniden düzenlenmesi, her türlü boğucu müdahalenin yasaklanması, ani ev baskınlarının sonlandırılması ve görevini kötüye kullanan polislerin deşifre edilmesi öngörülüyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı basın açıklamasında, tasarının, kötü eğilimli polisleri cezalandırmak suretiyle polislik kültürünü şiddetten ve sistemik ırkçılıktan arındırmayı amaçladığını söyledi.

Pelosi, "Tüm polisleri aynı kefeye koymuyoruz ancak bu tasarıya bir kefeye konulması gereken polisler için de gerekli adımı atıyoruz." dedi.

Senatoda oylanması gereken tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle geçmesi beklenmezken Cumhuriyetçi Senatörlerin, kendi hazırladıkları tasarıyı sunması bekleniyor.

AA'nın haberine göre; tasarının Cumhuriyetçi versiyonunda, polis teşkilatında ırkçılık ve şiddetin sonlandırılmasının hedeflendiği ancak polislerin kendi güvenliğine tehdit durumunda gerekli müdahaleleri yapabilmesi gerektiği vurgulanıyor.

FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken ABD Başkanı Donald Trump, federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.