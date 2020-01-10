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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.
Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan söz konusu tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edildi.
Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi." ifadesi yer aldı.
AA'nın haberine göre; tasarıda, ABD yönetiminin askeri güç kullanması durumunda Amerikan halkının kapsamlı bir açıklamayı hak ettiği vurgulanarak, Trump'tan, "İran tarafından acil bir askeri tehdit olmadığı ve Kongreden izin alınmadığı sürece bu ülke ile girdiği tüm askeri çatışmalara son vermesi" istendi.
SEMBOLİK BİR TASARI
Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından başkana gönderilen "güçlü bir mesaj" olduğu belirtildi.
Tasarıya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, "Söz konusu tasarı için bu yolu seçmemizin sebebi, başkanın imzasına ihtiyaç duymamasıdır. ABD Kongresi'nin bu beyanının, başkanın veto edip etmeyeceği düşüncesiyle yok edilmesine izin vermeyeceğim." dedi.
Bu arada, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya da sunulan benzer bir tasarının, yakında oylanması bekleniyor.
Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını vermesi, özellikle Demokrat siyasetçiler arasında tepki çekmiş, bu talimatla "ABD'nin yeni bir savaşa sürüklendiği" yönünde görüş bildirmişlerdi.
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