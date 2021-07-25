Güney Kore televizyonunun tartışılan olimpiyat temsilleri

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Guardian tarafından aktarılan haberde, Güney Kore televizyonunun, cuma günü Tokyo Olimpiyatları’nın açılış töreninde birkaç ülkeyi temsil etmek için kullandığı uygunsuz başlıklar ve resimler tartışmalara neden oldu.

Her ülkeyi tasvir etmek için kullanılan fotoğraflar kapsamında örneğin, İngiltere’yi temsil etmek için Kraliçe II. Elizabeth’in görseli kullanıldı. Orta Amerika ülkesi El Salvadoru temsil etmek için ise bitcoin kullanıldı.

Bilindiği gibi El Salvador, bitcoini yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke.

İtalya için Pizza, Norveç için somon gibi bilindik kültürel stereotipler kullanılırken temsiller gittikçe garipleşmeye başladı.

Romanya için Drakula görüntüsü kullanılırken 1986 yılında yaşanan tarihin en kötü nükleer kazası olarak akıllara kazınan ve Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde yaşanan Çernobil Faciası’nın görseli Ukrayna’yı temsil etmek için kullanıldı.

Haitili atletler stadyuma girdiklerinde ise Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürülmesi ile ilişkili patlamanın önünde protesto gösterileri yapan erkeklerin görüntüleri kullanıldı.

Guardian'ın aktardığı haberde, Güney Kore merkezli kanal MBC’nin Suriye'nin zengin kültürü ve tarihi mekanlarına odaklanmak yerine, Suriye'nin “yeraltı kaynakları; 10 yıldır devam eden bir iç savaş” ifadesini kullandığını yazdı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından yayıncı özür diledi. MBC yaptığı açıklamada, "Bazı hikayeleri tanıtmak için uygunsuz resimler ve başlıklar kullanıldı." diyerek "Ukrayna dahil o ülkelerden ve izleyicilerimizden özür diledik." açıklamasını yaptı.