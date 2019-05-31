31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Grubu'nun True Value Capital Partners’a sattığı otobüs üreticisi Temsa’nın hisse devri gerçekleşti. Sabancı Holding ve İsviçre merkezli True Value Capital Partners kurumu arasında imzalanan hisse devir sözleşmesinin resmileşmesiyle beraber, şirketin artık yoluna yeni yatırımcısı liderliğinde devam edeceği bildirildi.
True Value Capital Partners’ı temsilen Evren Ünver, satış işlemlerinin tamamlamasının ardından Temsa’nın Adana’daki fabrikasını ziyaret etti. Ünver, Temsa çalışanlarına yönelik konuşmasında yeni dönemin Temsa markası için yeni bir büyüme dönemini başlatacağını ifade etti.
Fabrikadaki tanışma töreninde söz alan Temsa CEO’su Hasan Yıldırım, "Temsa, elektrikli araçlar konusunda birden fazla model alternatifi sunan dünyanın sayılı otomotiv şirketleri arasında bulunuyor. Şirketimiz geleceğin ulaşımına akıllı, otonom ve elektrikli araçlarımızla katkı sunarken, ulaşım sektörünün geleceğini de şekillendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
AMERİKA'DAKİ PAZAR PAYI YÜZDE 10
ABD pazarında yüzde 10’a yaklaşan bir pazar payı yakaladıklarını kaydeden Yıldırım, "Temsa, ihracat hedeflerini büyüterek yoluna devam edecek. Bugün itibarıyla yaklaşık bin Temsa markalı araç Kuzey Amerika yollarında bulunurken, kendi segmentinde yaklaşık yüzde 10 olan pazar payını Temsa North America şirketiyle birlikte daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Bunların yanında, elektrikli araç alanındaki tecrübemizi Kuzey Amerika’ya taşıyacak yeni aracımız TS 45 Elektrikli’yi tamamen bu pazara özel olarak geliştiriyoruz. 2020 yılında seri üretime hazır hale getireceğimiz bu aracımızın pazarı yeniden şekillendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de üretilen her 3 otobüsten birinin imalatını üstlenen şirketin, 66 ülkeye 15 bin adetten fazla araç ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi.
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