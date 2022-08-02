Temmuzda otomobil satışları yükseldi

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Otomotiv Distribütörleri Deneği(ODD) temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç verilerini açıkladı.

Buna göre 2022 Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 büyüyerek artarak 52 bin 206 adet oldu.

Otomobil satışları yıllık yüzde 13'lük artışla 41 bin 31 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 3.1 azalarak 11 bin 175 adede geriledi.

Son verilerle beraber Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 daraldı. Söz konusu dönemde toplam 410 bin 110 adetlik satış yapıldı. Otomobil satışları, yılın ilk 7 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 7.9 oranında azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.3 azalarak 90 bin 797 adet oldu.

ODD tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Temmuz 2022 döneminde pazarın yüzde 88.9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 157 bin 778 adetle yüzde 49.4 pay, B segmenti otomobiller ise 124 bin 376 adetle yüzde 39 pay aldı.

BENZİNLİNİN PAYI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

Motor tipine göre satışlara bakıldığında benzinli otomobil satışları 226 bin 43 adetle yüzde 70.8 paya sahip oldu. Pazarda, dizel otomobil satışları 54 bin 654 adetle yüzde 17.1, hibrit otomobil satışları 30 bin 417 adetle yüzde 9.5, otogazlı otomobil satışları 5.667 adetle yüzde 1.8 pay aldı. 2 bin 532 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.