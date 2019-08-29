29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında otellerin doluluk oranındaki artış hızı
yavaşladı, ancak fiyatlardaki artış dikkat çekti. Buna göre, otel dolulukları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1 oldu. Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Ülke Performans Raporu’na göre, temmuzda ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14 artışla 100.3 Euro oldu.
Aynı dönemde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatı ise 119.8 Euro olarak tespit
edildi.
2012'DE REKOR DÜZEYE ULAŞTI
İstanbul'un Temmuz 2018'de yüzde 79.8 olan doluluk oranı, bu yıl Temmuz ayında yüzde 3.8 artarak yüzde 82.8 olarak ölçüldü. İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 103.1 Euro ile 2018'e göre yüzde 13.9 artış gösterdi. Antalya'da Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 azalarak yüzde 76.5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172.3 Euro ile 2018'e göre yüzde 22.1 artış gösterdi.
İlk yedi aylık dönemde ise Türkiye'nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde
9.1 artışla 75.1 Euro olarak gerçekleşti. Oda fiyatlarında rekor düzeye Türkiye ortalamasında 115.6 Euro, İstanbul ortalamasında 152.9 Euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!