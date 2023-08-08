Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı
BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.22 getiri sağlayarak, temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu
Giriş: 08.08.2023 - 10:15
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro yüzde 7.75, ABD Doları yüzde 5.45 ve külçe altın yüzde 5.23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5.85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 9.56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.