Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam sonrası 2022 en düşük kaymakam maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri memur maaşları başta olmak üzere birçok konuya netlik kazandıracak. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak hemşire maaşlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, "Ek zam ile kaymakam maaşları ne kadar olacak?" ve "En düşük kaymakam maaşı ne kadar?" İşte 2022 kaymakam maaşı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

KAYMAKAM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Kaymakam maaşları Temmuz zammı ardından belli olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü enflasyon rakamları açıklandığında yapılan zam sonrası güncel kaymakam maaşlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.