Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm motorlu taşıtlarda 1 defaya mahsus uygulanmak üzere 2 kat MTV tahsil edileceğini açıkladı. Meclis'e sunulan söz konusu kanun telifi ile araç sahipleri bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Peki, "MTV ne kadar oldu, zammı geldi, taksitlendirme yapılır mı, Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç taksitte ödenecek?" İşte MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

3 Şurada Paylaş!









YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.