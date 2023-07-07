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        Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri: MTV ne kadar oldu?

        Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere 2 kat ödenecek. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklama , "MTV ne kadar oldu, zammı geldi, kaç taksitte ödenecek?" gibi soruları gündeme getir. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 00:56
        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm motorlu taşıtlarda 1 defaya mahsus uygulanmak üzere 2 kat MTV tahsil edileceğini açıkladı. Meclis'e sunulan söz konusu kanun telifi ile araç sahipleri bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Peki, "MTV ne kadar oldu, zammı geldi, taksitlendirme yapılır mı, Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç taksitte ödenecek?" İşte MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK

          2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

          Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

        • 3

          YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

          MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

           

        • 4

          Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

        • 5

          MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

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