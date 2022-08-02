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Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu!

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu!

Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih son günlerde yakından takip ediliyor. Yılbaşında yapılacak olan enflasyon zammı için ilk belirleyici olacak 2022 Temmuz enflasyon rakamları bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Birçok kalemi etkileyecek olan Temmuz ayı enflasyon oranı tahmini açıklandı. İşte, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ile enflasyon beklentisi...

02.08.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Temmuz ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Emekli ve memur zammını da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısının ilk rakamları belli olacak. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay yıllık %78,6'ya yükselen enflasyonun yeni ayda ne kadar olacağı merak ediliyor. 2022 Temmuz ayı enflasyon tahmini, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olmasıyla birlikte gözler enflasyon rakamına çevrildi.

  • TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

  • HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

  • TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

  • Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.

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