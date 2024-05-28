Temmuz emekli maaş zammı son durum: 2024 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, belli oldu mu?
Emekli maaş zammı son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz emekli maaş zammı için son veriler bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı. Peki Temmuz en düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte emekli zammı son durum
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerinde çevrildi. Habertürk’ten Bülent Aydemir’in açıklamasına göre bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak. Peki SSK Bağkur 2024 Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL Mİ OLACAK?
Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25'lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Böylece 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen, “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.
Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.
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Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil…
Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.
Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.
Açlık sınırının 20 bin TL’ye ulaşması göz önüne alındığında bu rakamın emeklileri memnun etmeyeceği açık şekilde görülüyor. Aldığım bilgilere göre hükümet bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL
16 milyona yaklaşan bütün emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda da 3 bin TL ikramiye almışlardı.