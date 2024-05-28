EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL Mİ OLACAK?

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25'lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Böylece 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen, “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.

Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.