Borsa İstanbul'da spor endeksi, temmuz ayında yüzde 8,7 değer kazandı.
Analistler, gerçekleştirilen etkili transferlerin temmuz ayında spor şirketlerinin borsadaki hisse performansını da olumlu etkilediğini belirtti.
Bu dönemde Trabzonspor, yüzde 40 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor böylece 15 ayın en iyi aylık performansını sergiledi. Trabzonspor'un hisseleri Nisan 2020 döneminde yüzde 69,9 değer kazanmıştı.
Trabzonspor'un hisse fiyatı da 3,66 TL ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Bu dönemde, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 7,2, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 5,6 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.
Analistler, Trabzonspor'un borsadaki hisse performansıyla temmuz ayında diğer spor şirketlerini geride bıraktığına dikkati çekerek, Fenerbahçe'nin de 7 yılın en iyi ilk yarı performansına karşın temmuz ayında başarısız bir performans sergilediğini belirtti.
2021 GENELİNDE BEŞİKTAŞ ÖNDE
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 59,2 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 50 ile Trabzonspor, yüzde 23 ile Fenerbahçe izledi.
Galatasaray ise bu dönemde yatırımcısına yüzde 6,4 kaybettirdi.
EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe temmuz ayını 3 milyar 598 milyon 912 bin 800 TL piyasa değeri ile tamamladı.
Fenerbahçe'yi 2 milyar 46 milyon 600 bin TL ile Galatasaray, 1 milyar 830 milyon TL ile Trabzonspor, 1 milyar 543 milyon 200 bin TL ile Beşiktaş takip etti.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2020, Haziran, Temmuz 2021 kapanış fiyatı, değişimi, 2020 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:
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