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Temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 Temmuz dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. En fazla üretim ve teslimat Temmuz'da linyitte gerçekleşti

27.09.2019 - 10:30 | Güncelleme: AAEnerji
Katı yakıt istatistikleri

Buna göre, temmuzda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 8 milyon 63 bin 879 ton, taş kömürü kokunda 369 bin 702 ton ve taş kömüründe 106 bin 177 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 501 bin 124 ton, taş kömüründe 3 milyon 377 bin 882 ton ve taş kömürü kokunda 396 bin 219 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 107,5 ile en yüksek linyette gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 93,3 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 3,1 ile taş kömürü oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 88'i termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,6'sı da demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Taş kömürü teslimatının ise yüzde 62,2'si termik santrallere, yüzde 15,3'ü kok tesislerine, yüzde 7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

 

 

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