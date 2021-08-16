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Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %2,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,26 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 41.67 İLE LİFLİ BİTKİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %34,27 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %7,13 ile çeltik ve %11,51 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 3.36 İLE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar %1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise %0,31 ile çeltik ve %0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış ise %1,40 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu.

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 87 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 11 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.