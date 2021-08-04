Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 Temmuz ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 61,31'e çıktı. Endeks, bir önceki ayda 59,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

Salgın yılı olan 2020'ye 75 seviyesinde başlayan reel efektif Döviz kuru gerileme ivmesine girmiş ve Kasım'da 60,45 seviyesini görmüştü. Reel efektif Döviz kuru sonrasında yükselişe geçerek Şubat'ta 69 seviyesinin üzerine kadar yükselmişti.