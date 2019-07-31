Bayraktar, temmuz ay\u0131 \u00fcretici market fiyatlar\u0131na ili\u015fkin yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda s\u00f6z konusu ayda markette 18, \u00fcreticide 11 \u00fcr\u00fcnde fiyat art\u0131\u015f\u0131, markette 18, \u00fcreticide 11 \u00fcr\u00fcnde fiyat d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc oldu\u011funu, markette 4, \u00fcreticide 10 \u00fcr\u00fcnde fiyat\u0131n de\u011fi\u015fmedi\u011fini kaydetti. Bayraktar, fiyat\u0131 en fazla artan \u00fcr\u00fcn\u00fcn temmuz ay\u0131nda markette y\u00fczde 14,07 ile Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131, \u00fcreticide y\u00fczde 107,81 ile domates, fiyat\u0131 en fazla d\u00fc\u015fen \u00fcr\u00fcn\u00fcn ise markette y\u00fczde 36,8 ile patl\u0131can, \u00fcreticide y\u00fczde 27,78 ile f\u0131nd\u0131k oldu\u011funu kaydetti. Marketteki patl\u0131canda ya\u015fanan fiyat d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc y\u00fczde 26,42 ile havucun izledi\u011fini belirten Bayraktar, fiyat\u0131 d\u00fc\u015fen ve artan di\u011fer \u00fcr\u00fcnlere dair \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131: Bu \u00fcr\u00fcnleri y\u00fczde 20,49 ile kabak, y\u00fczde 18,91 ile karpuz, y\u00fczde 9,55 ile ye\u015fil so\u011fan, y\u00fczde 8,03 ile kuru so\u011fan, y\u00fczde 7,84 ile sivri biber, y\u00fczde 6,43 ile marul, y\u00fczde 6,41 ile salatal\u0131k, y\u00fczde 6,07 ile patates, y\u00fczde 5,35 ile s\u00fct izledi. Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131ndaki fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131 y\u00fczde 12,9 ile yumurta, y\u00fczde 5,08 ile m\u0131s\u0131r\u00f6z\u00fc ya\u011f\u0131, y\u00fczde 4 ile limon, y\u00fczde 3,31 ile kiraz, y\u00fczde 3,3 ile ay\u00e7i\u00e7e\u011fi ya\u011f\u0131, y\u00fczde 3,23 ile domates, 3,14 ile elma, y\u00fczde 3,03 ile pirin\u00e7 takip etti. \u00dcRET\u0130C\u0130 F\u0130YATLARI Bayraktar, bu d\u00f6nemde \u00fcretici fiyatlar\u0131nda marul, maydanoz, elma, karpuz, kuru fasulye, nohut, pirin\u00e7, kuru \u00fcz\u00fcm, kuru incir ve zeytinya\u011f\u0131 fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fim olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, F\u0131nd\u0131ktaki fiyat 27,78 lik fiyat d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc y\u00fczde 25 ile havu\u00e7, y\u00fczde 17,95 ile patl\u0131can, y\u00fczde 17,17 ile limon, y\u00fczde 16 ile kuru so\u011fan, y\u00fczde 13,64 ile taze fasulye, y\u00fczde 12,50 ile kiraz, y\u00fczde 10,98 ile patates izledi. ifadelerini kulland\u0131. Bayraktar, y\u00fczde 107,8 ile \u00fcreticide en fazla fiyat\u0131 artan domatesi y\u00fczde 46,25 ile ye\u015fil mercimek, y\u00fczde 16,67 ile \u015feftali, y\u00fczde 14,63 ile yumurta, y\u00fczde 13,98 ile kabak, y\u00fczde 11,11 ile kuru kay\u0131s\u0131n\u0131n takip etti\u011fini kaydetti. \u00dcretici ve market aras\u0131ndaki fiyat fark\u0131n\u0131n temmuzda y\u00fczde 324,56 ile en fazla salatal\u0131kta ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Bayraktar, s\u00f6z konusu fark\u0131n kuru incirde y\u00fczde 310,89, kuru kay\u0131s\u0131da y\u00fczde 309, elmada y\u00fczde 305,48, karpuzda y\u00fczde 288,54, s\u00fctte y\u00fczde 251,93 oldu\u011funu bildirdi. Salatal\u0131\u011f\u0131n 4,2 kat, kuru incir, kuru kay\u0131s\u0131 ve elman\u0131n 4,1 kat, karpuzun 3,9 kat, s\u00fct\u00fcn 3,5 kat fazla fiyata t\u00fcketiciye sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Bayraktar, \u00dcreticide 57 kuru\u015f olan salatal\u0131k 2 lira 42 kuru\u015fa, 15 liradan sat\u0131lan kuru incir 61 lira 63 kuru\u015fa, 10 lira olan kuru kay\u0131s\u0131 40 lira 90 kuru\u015fa, 1 lira 52 kuru\u015ftan sat\u0131lan elma 6 lira 16 kuru\u015fa, 32 kuru\u015f olan karpuz 1 lira 24 kuru\u015fa, 1 lira 81 kuru\u015f olan s\u00fct 6 lira 37 kuru\u015fa sat\u0131l\u0131yor. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Bayraktar, \u00fcretici fiyatlar\u0131ndan en fazla fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131n domateste g\u00f6r\u00fclmesinde k\u0131y\u0131 b\u00f6lgesindeki seralarda hasad\u0131n bitmesinin etkili oldu\u011funu belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti: Kabak, salatal\u0131k gibi \u00fcr\u00fcnlerde hasad\u0131n yo\u011funla\u015fmas\u0131yla fiyatlar d\u00fc\u015f\u00fck seyretmesine kar\u015f\u0131n ge\u00e7en aya g\u00f6re k\u0131yaslama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Ye\u015fil mercimekte yeni \u00fcr\u00fcn\u00fcn piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi fiyat\u0131 art\u0131rd\u0131. K\u0131rm\u0131z\u0131 mercimekte ise \u00fcr\u00fcn\u00fcn piyasaya yava\u015f yava\u015f s\u00fcr\u00fclmesi fiyat art\u0131\u015f\u0131na yol a\u00e7t\u0131. Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fck rekolte fiyat\u0131 art\u0131rd\u0131. F\u0131nd\u0131kta yap\u0131lan spek\u00fclasyonlar \u00fcretici fiyat\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken, markette fiyat\u0131 y\u00fckseltti. Havu\u00e7ta talepteki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f fiyatlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekerken, patl\u0131can, kuru so\u011fan, taze fasulye, patates, ye\u015fil so\u011fan, sivri biberde hasat edilen \u00fcr\u00fcn miktar\u0131ndaki art\u0131\u015fa ba\u011fl\u0131 olarak fiyatlar geriledi. Limonda ise depolanan \u00fcr\u00fcnlerde ya\u015fanan kalite kayb\u0131 ve yeni \u00fcr\u00fcn\u00fcn hasad\u0131n\u0131n yakla\u015fm\u0131\u015f olmas\u0131 fiyatlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekti. \r \u00a0