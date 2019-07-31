31 TEMMUZ 2019
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Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 14,07 ile Antep fıstığında, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 36,8 ile patlıcanda görüldüğünü bildirdi

31.07.2019 - 15:58 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
Temmuz ayı üretici ve market fiyatları