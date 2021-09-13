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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,2, otomotiv yakıtı satışları %8,1 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0.7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,6, otomotiv yakıtı satışları %0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 32.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %37,9, otomotiv yakıtı satışları %31,4 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1.5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,9, otomotiv yakıtı satışları %2,5 arttı.