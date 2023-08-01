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        Haberler Merak Edilenler Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi! - Merak Edilenler Haberleri

        Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

        Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarında. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 08:36
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        • 1

          Temmuz ayı enflasyon oranları Ağustos ayının başlamasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası ekonomi çevreleri Temmuz ayı enflasyon oranlarını yakından merak ediyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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        • 2

          TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

        • 4

          6 AYLIK ENFLASYON NASIL OLDU?

          TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

        • 5

          BAŞKAN ERKAN'IN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLAMASI

          Hatırlanacağı gibi TCMB Başkanı Erkan 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58 olarak açıkladı. Önceki raporda tahmin yüzde 22.3 olarak açıklanmıştı. 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.8'den yüzde 33'e, 2025 beklentisi ise yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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