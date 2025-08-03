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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz ayı enflasyon verileri 2025 için geri sayım! TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

        Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

        Temmuz ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanıyor. Bu sebeple Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanma tarihi memurlar ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu veri ile birlikte 2025 Ağustos ayı kira artış oranı yanı sıra memur ve emekli maaşlarını belirleyecek 2026 Ocak zammı için ilk veri belli olacak. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte Temmuz ayı enflasyon beklentisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:04
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        • 1

          Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK son dakika açıklamalarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos’un ilk haftasında Temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Temmuz ayı enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammı için ilk veri ortaya çıkacak. Kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar ise 2025 Ağustos ayı kira artış oranını bekliyor. Peki, 2025 Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz 2025 enflasyon oranı açıklanma tarihi ve ekonomistlerin beklentisi!

        • 2

          2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇILANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

          2025 Temmuz ayı enflasyon verileri, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

        • 3

          Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan TÜFE rakamları, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için büyük önem taşıyor.

          Ayrıca memur ve emekli maaş zamlarının hesaplanmasında da bu veriler baz alınıyor.

        • 4

          TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

        • 5

          HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

          TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

        • 6

          YILIN İLK 6 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI

          2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

          Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
          Ocak 27,58 4,29 5,03
          Şubat 28,67 2,97 2,27
          Mart 30,62 2,87 2,46
          Nisan 31,16 3,24 3
          Mayıs 31,17 2,10 1,53
          Haziran 30,41 1,53 1,37
        • 7
        Ağustos kira artış oranı bekleniyor
        Ağustos kira artış oranı bekleniyor
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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