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        Haberler Gündem Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile enflasyon rakamları belli oluyor!

        Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bilindiği gibi enflasyon oranları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmaktadır. Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları birçok kişi tarafından yakından takip edilecek. İşte TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 18:43
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        • 1

          Ağustos ayının gelişiyle birlikte Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları için TÜİK'ten gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

        • 4

          6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

          TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

        • 5

          ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

          2023 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

        • 6

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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