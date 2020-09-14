Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Temmuz ayında yıllık %20,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %20,2, inşaat ciro endeksi %14,9, ticaret ciro endeksi %32,9 artarken, hizmet ciro endeksi %12,5 azaldı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 11.7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Temmuz ayında aylık %11,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %12,1, inşaat ciro endeksi %11,5, ticaret ciro endeksi %11,4, hizmet ciro endeksi %11,9 arttı.