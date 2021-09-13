Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında yıllık %45,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %54,9, inşaat ciro endeksi %26,5, ticaret ciro endeksi %33,8, hizmet ciro endeksi %77,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında aylık %1,9 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında aylık inşaat ciro endeksi %2,8, hizmet ciro endeksi %4,3 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi %1,8, ticaret ciro endeksi %4,2 azaldı.