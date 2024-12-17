6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte emekli, memur ve emekli memurların yeni maaşları da belli olacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, yüzde 44’lük beklenti gerçekleşirse Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 15,45 seviyelerinde olması öngörülüyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...