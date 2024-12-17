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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaş zammı

        6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zamları

        Temmuz-Kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler Aralık ayı enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Bu veriler, milyonlarca emekli, memur ve emekli memurun maaş artış oranlarını netleştirecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 5 aylık verilere göre maaş zam oranları nasıl şekillendi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:23
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        • 1

          6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte emekli, memur ve emekli memurların yeni maaşları da belli olacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, yüzde 44’lük beklenti gerçekleşirse Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 15,45 seviyelerinde olması öngörülüyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

        • 3

          5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 4

          MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

          Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

          SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

        • 5

          YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

          Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

          Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

        • 6

          EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

          Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.

          Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.

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