Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Temmuz 2024 Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı mı? Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı?

        Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı mı? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 12 aylık Aile Destek Programından binlerce aile yararlanıyor. Bakanlık, Temmuz ayı ödemelerini gerçekleştirince, destekten yararlanan aileler ödemelerin bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Ödemeleri, 12 aylık bir program olarak hayata geçirildi. Buna göre; geçen sene başlayan ödemeler bir yıllık süresini doldurdu. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          TEMMUZ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESABA YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 Temmuz 2024 tarihinde, ödemelerin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.

        • 3

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?

          Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak geçiyor. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyle tamamlandı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?

          Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

        • 5
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi
        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Habertürk Anasayfa