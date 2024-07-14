Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı mı? Aile Destek Programı uzatıldı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 12 aylık Aile Destek Programından binlerce aile yararlanıyor. Bakanlık, Temmuz ayı ödemelerini gerçekleştirince, destekten yararlanan aileler ödemelerin bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...
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Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Ödemeleri, 12 aylık bir program olarak hayata geçirildi. Buna göre; geçen sene başlayan ödemeler bir yıllık süresini doldurdu. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...
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TEMMUZ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESABA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 Temmuz 2024 tarihinde, ödemelerin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.
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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?
Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak geçiyor. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyle tamamlandı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?
Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.
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