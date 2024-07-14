Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Ödemeleri, 12 aylık bir program olarak hayata geçirildi. Buna göre; geçen sene başlayan ödemeler bir yıllık süresini doldurdu. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, bir sene daha uzatılacak mı? İşte, detaylar...