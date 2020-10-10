Temizlik ürünleri, boya ve dezenfektan üreten meslek lisesi 7 milyon lira ciro hedefliyor - KÜTAHYA

Vefa Mahallesi'nde 2017 yılından itibaren kurulan imalathanede, öğretmenler ve öğrenciler tarafından "School" markasıyla yaklaşık 100 çeşit sıvı deterjan ve duvar boyası üretiliyor.Okul Müdürü Mustafa Özünlü, AA muhabirine, ürettikleri ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini her geçen artırdıklarını söyledi.Yılın 8 ayında yaklaşık 5 milyon 600 bin lira ciro yaptıklarını belirten Özünlü, şunları kaydetti:
"Bu yılın 8 ayında yaklaşık 5 milyon 600 bin lira ciro yaparak üretim yapan mesleki teknik liseleri arasında Türkiye ikincisi olduk. Elde ettiğimiz bu rakam bir meslek lisesi için çok büyük bir rakam. Birinci olan İstanbul'da olan bir okul. Birinci olan okul ile bizim aramızda çok büyük bir fark bulunmuyor. İnşallah yıl sonu ya da gelecek yıl hedefimiz Türkiye birincisi olmak. Özellikle temizlik ürünlerimizde çok fazla satışımız var. Arkasından dezenfektan ve boya ürünleri geliyor. Yıl sonu 7 milyon ciro hedefliyoruz."Özünlü, başta Kütahya ve çevre illerdeki vatandaşların okulun ürettiği ürünlere çok rağbet gösterdiğini aktardı.
- "Borlu dezenfektan üretiyoruz"
Okulda borlu dezenfektan üretimine de başladıklarını dile getiren Özünlü, "Bizden başka devlet sektöründe borlu dezenfektan üreten yok. Borlu dezenfektanı vatandaşlarımız çok beğendi. Borlu dezenfektanda alkol oranı çok düşük. Şu anda vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza hem normal, hem de borlu dezenfektanlarımızı satıyoruz." dedi.
- "Büyük bir Ar-Ge merkezi kurulacak"
Okulda devlet desteğiyle büyük bir Ar-Ge merkezinin kurulacağını vurgulayan Özünlü, şöyle devam etti:"Devletimiz bu konuda bize büyük destek veriyor. Burada Türkiye genelindeki yaklaşık 40 bin kimya öğretmeninin birer hafta eğitime alınması hedefleniyor. Örneğin bir tankın herhangi bir kimyasalı varsa ve biz bunu yurt dışından alıyorsak bizim bu laboratuvarda aynısını üretme derdimiz var. Türkiye'nin yurt dışına çıkan milli sermayesinin yurt içinde kalması derdimiz var."
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