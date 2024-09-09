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        Haberler Yaşam Temizlik rutininizi hafifletin: Evinizin daha geç kirlenmesini sağlayacak 10 önemli tüyo!

        Temizlik rutininizi hafifletin: Evinizin daha geç kirlenmesini sağlayacak 10 önemli tüyo!

        Evinizi temiz tutmak her zaman zahmetli ve zaman alıcı bir iş olabilir. Ancak, temizlik rutininizi hafifletmek ve evinizin daha geç kirlenmesini sağlamak aslında düşündüğünüzden daha kolay. Basit ama etkili bazı ipuçlarıyla, yaşam alanlarınızı temiz tutmak için harcadığınız zamanı ve enerjiyi minimuma indirebilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:00
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        • 1

          Herkesin hayalindeki düzenli ve temiz bir ev, aslında birkaç basit adımla daha uzun süre temiz kalabilir. Evinizin daha geç kirlenmesini sağlamak ve temizlik işlerini azaltmak için günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirin. İşte hayatınızı kolaylaştıracak, temizlik rutininizi hafifletecek 10 önemli tüyo!

        • 2

          1. BİR EV TEMİZLİĞİ PLANI OLUŞTURUN

          Temizlik süresini kısaltmak için, evi her fırçaladığınızda kullanabileceğiniz bir planla başlayın. Her seferinde bir oda çalışın, her oda için aynı noktadan başlayın ve bitirin. Her temizlik yaptığınızda aynı şeyi yaptığınızda, bu bir rutin haline gelir ve temizlik süresini azaltır.

        • 3

          2. DAĞINIKLIĞI GİDERİN VE DÜZENLEYİN

          Temizliğe başlamadan önce, oda oda dolaşıp dağınıklığı toplamak için kendinize 10 dakika verin. Her bir eşyayı toplarken, kaldırmanız, atmanız ya da bağışlamanız gerekip gerekmediğini düşünün.

          Ortalıkta duran kıyafetleriniz varsa, onları dolabınızda mı saklayacağınıza, çamaşır sepetine mi atacağınıza ya da siz evin geri kalanını temizlerken çamaşır makinesini mi çalıştıracağınıza karar verin. Her şey için bir yere sahip olmak süreci çok daha hızlı hale getirmeye yardımcı olur.

        • 4

          3. TÜM TEMİZLİK MALZEMELERİNİZİ TOPLAYIN

          İster bir kutu, ister kova ya da tote olsun, ihtiyacınız olan tüm temizlik ürünlerini taşınabilir tek bir yerde bulundurmak işinizi çok daha kolay hale getirir. Temizlik yaparken malzeme aramakla zaman kaybetmezsiniz ve bir sonraki temizlikten önce bunları toplamak için endişelenmenize gerek kalmaz.

        • 5

          4. TEMİZLİĞE EN ÜSTTEN BAŞLAYIN

          Bir odayı temizlemeye yukarıdan aşağıya doğru başladığınızda, toz yüksek nesnelerin üstünden alt yüzeylere düştüğü için gereksiz çalışma riskini ortadan kaldırırsınız. Soldan sağa doğru temizlik yapmak da yer yer temizlik yapmak yerine tüm odayı temizlemenizi sağlar. Toz almaya başlamadan önce tavan vantilatörlerinin kapalı olduğundan emin olun.

        • 6

          5. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ TAM POTANSİYELİYLE KULLANIN

          Elektrikli süpürgeyi halı kaplı zeminleri temizlemek için kullanmanın yanı sıra, mutfak dolapları gibi ulaşılması zor yerlerin temizlenmesine de yardımcı olabilir. Yerleri süpürme zamanı geldiğinde, daha verimli bir temizlik için bunu uzun sıralar halinde yapın.

        • 7

          6. AYNALARI VE CAMLARI SİLİN

          Tüm aynaları ve cam yüzeyleri temizlemek için bir nemli mikrofiber bez ve ardından bir kuru bez kullanın.

        • 8

          7. TEZGAHLARI VE YÜZEY ALANLARINI DEZENFEKTE EDİN

          Dezenfektan ürünler kullanarak sert yüzeyleri, özellikle de insanların parmaklarına ve yüzlerine mikrop bulaştırabilecek olanları silin. Dezenfektan sprey ve mendiliniz mi bitti?

        • 9

          8. KENDİ ÇÖZÜMLERİNİZİ OLUŞTURUN

          Paslanmaz üzerindeki su izlerinden kurtulmak için el dezenfektanı veya bebek yağı ile silin. Tuvaleti temiz tutmak için 1 fincan beyaz sirke ve 2 yemek kaşığı karbonatı klozete dökün.

          Birkaç dakika köpürmesini bekleyin, klozeti fırçalayın ve ardından sifonu çekin.

        • 10

          Fayansları temizlemek için bir şişede 1 ölçek beyaz sirke ve 2 ölçek soğuk suyu karıştırın, fayansların üzerine püskürtün, 30 saniye bekleyin ve ardından nemli bir bezle silin.

        • 11

          9. SÜPÜRÜN SONRA PASPASLAYIN

          Mutfak ve banyo zeminlerini süpürün. Paspaslamaya odanın en uzak köşesinden başlayın ve kapıya doğru geriye doğru ilerleyin (yani, kendinizi bir köşeye paspaslamayın). 4'e 4 metrelik bir alanı her tamamladığınızda paspası durulayın.

        • 12

          10. TEMİZLİK ALETLERİNİZİ RUTİN OLARAK TEMİZLEYİN

          Ev temizliğinin genellikle göz ardı edilen bir kısmı da temizlik aletlerinizin bakımıdır. Kirli bir paspas ya da torbası dolu bir elektrik süpürgesi kullanmak çok daha az etkilidir ve temizlik yapmak için daha fazla zaman harcarsınız.

          Kaynak: Cleaning Collective, Nationvide

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